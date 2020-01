Spazio, origini interstellari nel carbone della cometa 67P: risultati grazie ad uno strumento italiano (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un “accurato lavoro di revisione e miglioramento della qualità dei dati sulla composizione della superficie del nucleo della cometa 67P Churyumov Gerasimenko raccolti dallo spettrometro italiano Virtis, a bordo della missione spaziale europea Rosetta, ha permesso di individuare, per la prima volta su un oggetto celeste di questo tipo, chiare tracce di composti organici alifatici, catene di atomi di carbonio ed idrogeno“. Lo rende noto l’Agenzia spaziale italiana (Asi) in un comunicato. La distribuzione e la tipologia dei materiali individuati grazie a Virtis “rafforza lo scenario che vede le comete e gli asteroidi provenire dai confini estremi del Sistema solare e che possano aver addirittura acquisito il materiale organico che oggi osserviamo direttamente dal mezzo interstellare“, prosegue il comunicato. Il lavoro, pubblicato nell’ultimo numero ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

