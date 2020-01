Sondaggi elettorali SWG, il PD cresce, +1,4% in tre settimane (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sondaggi elettorali SWG, il PD cresce, +1,4% in tre settimane Ritornano dopo la pausa natalizia i Sondaggi elettorali di Swg per il Tg di La7. E la maggiore novità sembra essere la crescita del PD. Che è di gran lunga il partito che maggiormente incrementa le proprie preferenze. Mentre la Lega rimane stabile e il Movimento 5 Stelle perde terreno. Due però sono le osservazioni importanti da fare. Da un lato il PD si porta ora a un valore che rimane comunque tra i più bassi tra quelli attribuiti al partito di Zingaretti dai vari istituti. A dicembre piuttosto la sua debolezza era a livello di record storico. E dall’altro si tratta di consenso che non viene sottratto agli avversari, ma nell’area, principalmente a liste minori, Azione, Sinistra Italiana e Articolo 1. Come se alcuni si stessero riposizionando tornando al partito che già prima votavano. Che sia ... Leggi la notizia su termometropolitico

