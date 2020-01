Serie C, variazione per alcune partite della prima giornata di ritorno (Di lunedì 13 gennaio 2020) Si è giocato un turno importante valido per il campionato di Serie C, sono arrivate indicazioni ma il pensiero è rivolto adesso al prossimo turno. Nel frattempo la Lega Pro, in relazione alle gare di recupero della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C, ha comunicato le seguenti variazioni. Mercoledi’ 22 gennaio, Girone A: Gozzano-Alessandria (ore 15), Juventus U23-Novara (h.15), Olbia-Robur Siena (h.18), Pianese-Pro Vercelli (h.15), Renate-Giana Erminio (h.15). Girone B: Sudtirol-Vis Pesaro (h.16). Girone C: Catania-Avellino (h.15), Paganese-Viterbese Castrense (h.15), Reggina-Virtus Francavilla (h.10.45). Giovedi’ 23 Gennaio, Girone B: Gubbio-Triestina (h.18). Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo Serie C, variazione per alcune partite ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

