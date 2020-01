Sciopero nel trasporto aereo, stop di 4 ore domani 14 gennaio (Di lunedì 13 gennaio 2020) Sciopero di quattro ore nel trasporto aereo domani martedì 14 gennaio. La mobilitazione, dalle 13 alle 17, è stata indetta dall'organizzazione sindacale Unica e da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ta/Assivolo Quadri. Sono invece previste azioni di Sciopero di 24 ore negli aeroporti di Ancona, Perugia e Pescara. I sindacati: limitato il diritto di Sciopero "Inizialmente lo Sciopero, su scala nazionale, doveva essere di 24 ore ma è stato ridotto a sole quattro ore" dal Mit, spiega Gianluca Labigi, coordinatore nazionale di Unica, che denuncia un "atto coercitivo del Ministro dei Trasporti, impropriamente avallato dalla Commissione di Garanzia sugli scioperi”. Anche per Salvatore Pellecchia, segretario generale della Fit-Cisl, "l'ordinanza emessa dal Ministero dei Trasporti a firma della Ministra De Micheli rappresenta una grave quanto ingiustificata limitazione ... Leggi la notizia su tg24.sky

