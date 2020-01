Roma, la mamma di Zaniolo: “Intervento riuscito, Nicolò sta bene, è pronto per ricominciare” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo l'intervento chirurgico, al quale si è sottoposto il figlio per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con associata lesione meniscale, Francesca Costa ha voluto aggiornare tutto il popolo giallorosso sulle condizioni di Zaniolo: "Sta bene ed è pronto per ricominciare". Leggi la notizia su fanpage

Gazzetta_it : #SerieA @OfficialAsRoma, la mamma di #Zaniolo: “All’Europeo vuole esserci” - jmaurosurf : RT @anna_foglietta: È domenica e a #roma c’è il sole.Propongo a mia figlia di farci una bella passeggiata e mentre camminiamo nota un ragaz… - NicolaIazzetta : RT @anna_foglietta: È domenica e a #roma c’è il sole.Propongo a mia figlia di farci una bella passeggiata e mentre camminiamo nota un ragaz… -