Piefrancesco Favino: i dieci migliori film (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pierfrancesco Favino è tra gli attori più apprezzati e amati dal pubblico italiano, ora che Hammamet è nelle nostre sale, ripercorriamo la sua carriera parlando dei suoi dieci migliori film. Romano (e romanista) Pierfrancesco Favino è da diversi anni uno dei volti simbolo del cinema italiano, apprezzato ed utilizzato anche in grandi produzioni internazionali grazie al suo talento, alla sua professionalità e alla sua incredibile capacità di variare ed adattarsi ad ogni personaggio in modo totale. Se nel 2019 ha stupito tutti con Il traditore di Marco Bellocchio, in questo 2020 l'attore classe 1969 non ha alcuna intenzione di lasciare, ma anzi raddoppia con Hammamet, film che sicuramente farà parlare molto di se. Tuttavia è dall'inizio del nuovo millennio che Favino ci delizia con le sue interpretazioni, parte di un ... Leggi la notizia su movieplayer

