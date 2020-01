Perché una guerra in Medio Oriente non converrebbe a nessuno (Di lunedì 13 gennaio 2020) In questi giorni si fa un gran parlare del possibile scoppio di una guerra tra Stati Uniti e Iran. Un conflitto che, nel caso in cui dovesse davvero verificarsi, scuoterebbe il Medio Oriente e attiverebbe un complicato gioco di alleanze. Ma danneggerebbe anche (e non poco) tutti gli attori coinvolti. Analizziamo le ragioni dei singoli Paesi interessati alla vicenda. L‘Iran sa bene di non avere la stessa potenza di fuoco americana, e che in caso di una mossa sbagliata rischierebbe seriamente di essere cancellato dalle cartine geografiche. Il Libano, filo sciita e alleato di Teheran, ha altri pensieri per la testa che non impelagarsi in una dispendiosa crociata militare. A Beirut la crisi economica continua a far paura e una guerra non farebbe altro che peggiorare la già fragile economica: meglio evitare. L’Iraq ragiona allo stesso modo, con un’aggiunta non da poco: ... Leggi la notizia su it.insideover

