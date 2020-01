Pensioni ultime notizie: niente Quota 102, il contropiano dei sindacati (Di lunedì 13 gennaio 2020) Pensioni ultime notizie: niente Quota 102, il contropiano dei sindacati Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano le ipotesi al vaglio finalizzate al superamento di Quota 100: si attende con interesse il tavolo di confronto a cui siederanno governo e sindacati per ragionare assieme sulla riforma dell’intero sistema previdenziale. Punto cruciale sarà anche trovare un modo per superare Quota 100, in scadenza il 31 dicembre 2021: le proposte più recenti raccontano di una Quota 102 (o 103), ma i sindacati non sono d’accordo e controrilanciano. Pensioni ultime notizie: Quota 102 dopo Quota 100? Con Quota 102 si andrebbe in pensione con 64 anni di età (al posto degli attuali 62) e al contempo con 38 anni di contributi. Numeri che potrebbero aumentare se l’età anagrafica o quella contributiva risulta minore di 1 o 2 anni, anche se non è ancora chiaro se ci sarà un paletto minimo ... Leggi la notizia su termometropolitico

