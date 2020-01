Parma-Roma in tv: orario, programma, probabili formazioni Coppa Italia 2020 (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ci stiamo avvicinando sempre di più ad un nuovo ed importante appuntamento con la Coppa Italia di calcio 2020, giunta agli ottavi di finale, che tra le altre sfide proporrà anche quella tra Roma e Parma, con un match che si preannuncia ricco di spettacolo e gol. I capitolini inizieranno il torneo proprio da questo turno, mentre gli emiliani arrivano dal 2-1 inflitto al Frosinone, nella gara decisa nel recupero dalla rete di Hernani. La partita si svolgerà questo giovedì, 16 gennaio, a partire dalle ore 21.15, presso lo Stadio Ennio Tardini di Parma, e sarà trasmessa in diretta televisiva dai canali Rai, precisamente su Rai 2, ma anche in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE testuale di OA Sport. Coppa Italia CALCIO 2019-2020 GIOVEDI’ 16 GENNAIO Ore 21:15 Parma-Roma Parma-Roma: COME VEDERLA IN TV E STREAMING DIRETTA TV – ... Leggi la notizia su oasport

