Parma | Iacoponi | «Volevamo riscattarci Capelli biondi? È per la Juve…»

Il difensore del Parma Iacoponi ha commentato la vittoria ottenuta contro il Lecce grazie a una sua rete Simone Iacoponi ha analizzato la vittoria ottenuta contro il Lecce grazie a una sua rete, che rilancia il Parma al settimo posto in classifica: «Un gol importante, dovevamo riscattarci dalla prestazione di lunedì. Questi tre punti ci permettono di chiudere il girone di andata con serenità e iniziare quello di ritorno con fiducia». «Abbiamo disputato ottime partite, ma l'obiettivo non è ancora stato raggiunto. Non sono indistruttibile, ma quando il mister mi chiama cerco sempre di rispondere. I Capelli biondi? Sono frutto di una scommessa con il mio parrucchiere. Prima che uscisse il calendario, avevo scommesso che avremmo fatto punti contro la Juventus», ha ammesso il difensore gialloblù ai microfoni di Sky Sport.

