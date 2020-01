Oscar 2020, lo streaming, la diretta tv e una maratona di film su SKY (Di lunedì 13 gennaio 2020) I fan di Joker non ci stanno più dentro per l'eccitazione. Dopo le 11 nomination al film, non vedono l'ora di seguire gli Oscar 2020 in streaming e diretta tv. Oscar 2020, dove seguirli in streaming e diretta tv L'appuntamento cade nella notte di domenica 9 febbraio. A proporre per l'Italia la diretta tv dal Dolby Theatre di Los Angeles, ancora una volta SKY su un apposito canale SKY Cinema Oscar (canale 303). Per gli utenti NOW tv e SkyGo, anche in streaming. Aspettando gli Oscar 2020, una lunga maratona cinematografica su SKY Prima, sempre sintonizzandosi sulla stessa frequenza, una lunga maratona di titoli ed emozioni da Academy Awards, che comincia il 1° febbraio per allungarsi poi fino al giorno di San Valentino. Per gli appassionati di cinema saranno 90 i film premiati da rivedere da soli o in compagnia (disponibili in quel periodo anche on demand). Imperdibili nella ricca ... Leggi la notizia su gqitalia

