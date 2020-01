North American Car of the Year - Vincono la Corvette C8, la Jeep Gladiator e la Kia Telluride (Di lunedì 13 gennaio 2020) un trionfo tutto a stelle e strisce quello del North American Car Utility and Truck of the Year 2020. Sono state annunciate oggi le tre vincitrici, che saranno premiate al Salone di Detroit nella prossima primavera: si tratta della Chevrolet Corvette, della Jeep Gladiator e della Kia Telluride. Le rispettive classi. Il titolo Car of the Year è andato alla Corvette Stingray, ottava generazione della sportiva Americana e prima nella storia a passare al motore centrale. La Jeep Gladiator ha invece primeggiato nel settore Truck, mentre la Kia Telluride, coreana di nome ma pensata e prodotta in Usa per il mercato locale, ha convinto i giudici nella classe Utility Vehicle. Entusiastici i giudizi finali che hanno motivato la scelta: la Corvette ha convinto per il rapporto prezzo-prestazioni e per la ardita scelta tecnica rispetto alla tradizione, la Jeep Gladiator ha sancito il ... Leggi la notizia su quattroruote

