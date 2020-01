"Non posso tacere. Il celibato è indispensabile". Il ritorno di Ratzinger (Di lunedì 13 gennaio 2020) "Io credo che il celibato dei sacerdoti abbia un grande significato ed è indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita". Lo ha affermato Benedetto XVI nel suo libro a quattro mani con il cardinale Robert Sarah dal titolo "Dal profondo del nostro cuore" che uscirà il prossimo 15 gennaio. Ad anticiparne alcuni stralci è il quotidiano francese Le Figaro. Nel volume Ratzinger sembra frenare qualunque tipo di riforma e manda un messaggio destinato a riaprire il dibattito in Vaticano. "Non posso tacere", si legge in una citazione da Sant'Agostino. "In questi ultimi mesi mentre il mondo risuonava del frastuono creato da uno strano Sinodo dei media che prendeva il passo sul Sinodo reale, ci siamo incontrati. Abbiamo scambiato le idee e le nostre preoccupazioni. Abbiamo pregato e meditato in silenzio..". "Personalmente penso che il celibato sia ... Leggi la notizia su agi

