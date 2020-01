Nina Moric attacca Luigi Favoloso: “Ha aggredito me e mio figlio Carlos” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Nina Moric attacca Luigi Favoloso: “Violenze contro di me e mio figlio Carlos” Una Nina Moric senza freni quella intervenuta ieri, 12 gennaio 2020, nello studio di Domenica Live per parlare del suo ex compagno Luigi Favoloso, scomparso da circa 15 giorni. Si tratta della prima intervista dopo la scomparsa dell’ex concorrente del Gf, noto ai più soprattutto per la relazione avuta con la bella croata. Il ragazzo avrebbe fatto perdere le sue tracce lo scorso 29 dicembre, poi è stato avvistato su un treno diretto a Milano, ma successivamente non si sarebbe più messo in contatto né con parenti né con amici. A denunciarne la scomparsa è stata inizialmente la madre di Favoloso, una denuncia poi ritirata nelle ultime ore. A tal proposito secondo la Moric si sarebbe trattato di una macchinazione: “Lui sicuramente sta benissimo. Credo che questa scomparsa sia una finzione ... Leggi la notizia su tpi

trash_italiano : Che schifo. Nina Moric a Domenica Live: 'Favoloso sta bene, scomparsa premeditata insieme alla famiglia, ha aggredi… - domenicalive : Buon anno da noi di #domenicalive e bentornati! Oggi documento CHOC sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, in stu… - domenicalive : La verità CHOC di Nina Moric su Luigi Favoloso, ecco il grave motivo per cui si sono lasciati! #domenicalive -