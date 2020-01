Napoli, Diego Demme ha scelto la maglia numero 4. I convocati per la Coppa Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Diego Demme ha scelto la maglia numero 4 per la sua avventura con il Napoli. L'ex centrocampista del Lipsia è stato convocato per la gara di domani al San Paolo contro il Perugia, valida per gli ottavi della Coppa Italia 2019/2020. Leggi la notizia su fanpage

claudioruss : Diego #Demme atterrato all'aeroporto di Fiumicino, domattina visite mediche a Villa Stuart prima della firma con il #Napoli - salernosera : Al San Paolo il #Napoli domani scende in campo alle 15 contro il Pescara. Novità importanti nella formazione titola… - napolista : Napoli-Perugia, arriva la prima convocazione per Diego Demme L’elenco di Gattuso per la partita di Coppa Italia. An… -