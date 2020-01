Museo della Manifattura Richard Ginori di Doccia: la storia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il Museo Richard Ginori a Sesto Fiorentino rappresenta la più completa raccolta delle porcellane e degli strumenti di lavorazione della Leggi la notizia su laprimapagina

matteosalvinimi : Prima di andare ad incontrare i cittadini di Coriano in piazza ho visitato il museo “La storia del Sic” dedicato al… - virginiaraggi : Una fermata della metro C nel cuore di @Roma: a piazza Venezia sorgerà un’altra “stazione museo” della terza linea… - EmanueleBroli : NESSUNOpress: Fino al 19/1/20, il Museo di Roma in Trastevere ospita Inge Morath. La Vita. La fotografia, la prima… -