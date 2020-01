Milano, 50enne si masturba in corso Como davanti a una bambina e alla madre: arrestato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un uomo di 50 anni è stato sorpreso a masturbarsi in pieno giorno in zona corso Como a Milano: il 50enne è stato fermato in flagranza di reato da una volante della polizia intervenuta dopo la chiamata di un passante. La scena è avvenuta dinanzi a una madre e alla figlia di pochi anni ieri mattina. Leggi la notizia su fanpage

