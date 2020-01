Meningite, rischio contagio: ogni anno mille persone colpite in Italia (Di lunedì 13 gennaio 2020) L’inizio del 2020 è stato caratterizzato dall’incubo Meningite, visti i numerosi casi che in pochi giorni si sono verificati soprattutto tra le province di Bergamo e Brescia: si teme quindi il rischio del contagio, tenendo conto che in un anno sono circa in mille a contrarla. Inoltre è stato appurato che i mesi più a rischio per la trasmissione del meningococco sono proprio quelli invernali. La trasmissione del batterio avviene infatti per via aerea. Questo resiste poco all’esterno ed è facilitato dalla vicinanza tra persone in ambienti chiusi e affollati. Incubo contagio della Meningite Sono quattro i casi di Sepsi da Meningococco C, due dei quali mortali, e uno da meningococco B quelli che hanno avuto luogo nei primi dieci giorni del 2020. Contro il primo ceppo in particolare migliaia di persone sono rimaste in fila per ricevere la vaccinazione, effettuata anche ... Leggi la notizia su notizie

