L’uomo del giorno, Luciano Chiarugi: calci d’angolo, simulazioni e i litigi con Zoff e Rivera di “Cavallo Pazzo” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Compie 73 anni Luciano Chiarugi. Un’ala vecchio stampo, un numero 11 che però amava svariare su tutto il fronte offensivo. Ha giocato con tante maglie, ma i tifosi, che lo chiamavano Cavallo Pazzo, lo ricordano soprattutto con quelle della Fiorentina con la quale fu Campione d’Italia nella stagione 1968/69 e del Milan, con cui vinse la Coppa delle Coppe del 1972/73: fu lui a segnare la rete decisiva nella finale di Salonicco contro il Leeds United. Ogni tanto si fermava, ogni tanto si tuffava. Un’etichetta che gli rimase addosso per tutta la carriera. Nacque il “Chiarugismo”, per indicare chi si tuffava in area per rubacchiare un rigore. E anche quando il fallo c’era non veniva accontentato. Gianni Brera scrisse di lui: “lazzi da morituro”. In Nazionale giocò poco, chiuso da nomi altisonanti. Uno che giocava d’istinto, Chiarugi. Un ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

