Livorno, esce di strada con la moto e cade: muore a 32 anni Cristian Leone (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il 32enne Cristian Leone è morto dopo essersi schiantato con la sua motocicletta lungo la strada che conduce da San Vincenzo a San Carlo, in provincia di Livorno. Inutili i soccorsi. Il ragazzo è morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. Da accertare le cause dell’incidente stradale. Tragico incidente a San Vincenzo, in provincia di Livorno, dove il 32enne Cristian Leone è morto dopo essersi schiantato con la sua motocicletta lungo la strada che conduce a San Carlo. Stando a quanto ricostruito sembra che il giovane sia uscito di strada per poi cadere. I soccorsi si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, una delle Croce Rossa di San Vincenzo e una della Croce Rossa di Venturina con medico a bordo. L’incidente è avvenuto subito dopo il centro abitato di San Vincenzo. Stando a una prima ipotesi il giovane alla guida della motocicletta ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

