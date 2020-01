LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili, 13 gennaio in DIRETTA: giornata trionfale per lo sci alpinismo azzurro! Oro per Rocco Baldini, argento per Luca Tomasoni e Silvia Berra (Di lunedì 13 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA 13 gennaio, ORARI E ITALIANI IN GARA 14.15 SCI ALPINISMO – Clamorosa doppietta azzurra nella gara di sprint maschile! Medaglia d’oro per Rocco Baldini, che chiude con il crono di 2’30”14 davanti a un Luca Tomasoni d’argento (2’38”01). Terzo posto per lo spagnolo Ot Ferrer Martinez (2’43”28). 13.54 SPEED SKATING – Nicky Rosanelli conclude al 27° posto la sua prova nei 1500 metri maschili (2’05″28). L’oro è andato al giapponese Motonaga Arito, impostosi con il tempo di 1’52″54 a precedere il russo Pavel Taran (1’53″34) e lo statunitense Jonathan Tobon (1’55″67). 13.10 SCI ALPINISMO – Splendido secondo posto per Silvia Berra con il crono di 3:24:98! A precedere l’azzurra soltanto la spagnola Maria Costa Diez, ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 13 gennaio in DIRETTA: l’Italia del curling in vantaggio contro il Giappone -… - zazoomnews : LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: risultati 11 gennaio in tempo reale. Nessuna medaglia per l’Ita… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Invernali Giovanili 2020 in DIRETTA: risultati 11 gennaio in tempo reale. Nessuna medaglia per l’Ita… -