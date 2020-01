Libia, Conte: «Italia alleato per la democrazia». Erdogan: «Cessate il fuoco sia permanente» (Di lunedì 13 gennaio 2020) «Il Cessate il fuoco può risultare una misura molto precaria se non inserito in uno sforzo della comunità internazionale per garantire stabilità alla Libia. E per questo abbiamo condiviso l’opportunità che si acceleri il processo di Berlino», un riferimento alla conferenza che dovrebbe tenersi nella capitale tedesca il 19 gennaio. Così il premier Giuseppe Conte al termine del colloquio con il presidente turco Recep Erdogan che ha aggiunto un suo augurio per un Cessate il fuoco permanente «al più presto». In Libia «vogliamo che il Cessate il fuoco sia permanente», ha affermato il presidente turco Erdogan, aggiungendo di apprezzare «gli sforzi del governo» Italiano. L’appello di Conte ai libici «Rivolgo un appello a tutti i libici – ha continuato il premier Conte – ogni giorno, con ogni comportamento che assumono, decidono del loro futuro, se ne ... Leggi la notizia su open.online

