La regina Elisabetta ha tagliato la paghetta a Harry e Meghan (Di lunedì 13 gennaio 2020) La bicicletta c’è, ora dovranno pedalare. Harry e Meghan hanno deciso di distaccarsi dalla famiglia reale e di non avere più il rango di membri senior. Per questo, saranno esonerati dagli impegni ufficiali, potranno condurre una vita relativamente autonoma, abitare in Canada e assumere incarichi di lavoro diversi rispetto a quelli previsti dall’etichetta di corte. Ma dovranno farlo camminando sulle loro gambe. La regina Elisabetta, che ha presieduto un vertice con Carlo, William, Harry e Meghan in collegamento dal Canada, ha stabilito che la coppia di nipoti non potrà più beneficiare di fondi reali. LEGGI ANCHE > Harry e Meghan lasciano la casa reale all’insaputa della regina Harry e Meghan, la decisione della regina Elisabetta Surreale il clima che si è venuto a creare. La narrazione comune vuole Meghan assente e in collegamento irrituale con la regina dal Canada. ... Leggi la notizia su giornalettismo

