Iran: fiaccolata a Lampedusa 'no alla guerra, trovare il dialogo' (Di lunedì 13 gennaio 2020) Palermo, 13 gen. (Adnkronos) - Arriva da Lampedusa un appello per la pace, con una fiaccolata nel cuore del Mediterraneo. Ieri sera decine di persone, con in prima fila il sindaco Salvatore Martello e il parroco, don Carmelo Lamagra, hanno partecipato alla manifestazione per dire no alla guerra. "Me Leggi la notizia su liberoquotidiano

venti4ore : Guerra in Iran, a Lampedusa una fiaccolata per la pace - GrandangoloAg : Guerra in Iran, a Lampedusa una fiaccolata per la pace - palermo24h : Guerra in Iran, a Lampedusa una fiaccolata per la pace -