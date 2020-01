Il sistema per ridurre gli sprechi d’acqua domestici (Di lunedì 13 gennaio 2020) Molti sono i sistemi per ridurre gli sprechi domestici già sul mercato – o in procinto di arrivarci – ma Hydraloop è un progetto che si è messo in evidenza al Ces di Las Vegas perché consente di riciclare acqua senza ricorrere all’uso di membrane, filtri o sostanze chimiche, che richiedono pulizia e manutenzione. L’idea degli olandesi combina sei passaggi (dalle sedimentazione alla disinfestazione via luce ultravioletta) e riesce a intervenire sulla quasi totalità degli scarichi della doccia e la metà di quelli della lavatrice, fino a consentire un potenziale risparmio in bolletta del 45%. Tornando ai consumi ridotti – assicurati anche dal mantenimento dell’acqua a temperatura ambiente – con l’app di Hydraloop si può monitorare la quantità di acqua risparmiata su base giornaliera, settimanale e mensile. Il sistema per ridurre gli sprechi d’acqua domestici appeared first ... Leggi la notizia su wired

