Il gioco di Gattuso è più adatto al Napoli | ma il calcio pensante era quello di Ancelotti

Le parole di Gattuso Nella conferenza stampa postpartita di Lazio-Napoli, il tecnico azzurro Gennaro Gattuso ha parlato così della sua squadra: «In questo momento non siamo una squadra pensante. Per tanti anni il Napoli è stata una squadra pensante. In questo momento, tante volte gli errori sono dovuti al fatto che dobbiamo pensare a tante cose. Dobbiamo pensare a lavorare di reparto, dobbiamo levare la profondità, dobbiamo accorciare, dobbiamo lavorare di catene. La mia richiesta in questo momento è diversa rispetto a quello che i calciatori hanno fatto per tanti mesi, per tante partite. Hanno giocato un calcio diverso. Fino a due anni fa si giocava un calcio pensante, un calcio in cui dovevi lavorare di catene, dovevi salire sempre, tenere la squadra in 20-25 metri. Il problema più grande in questo momento è che dobbiamo imparare a giocare e pensare».

