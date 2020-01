Il comitato Palazzine Bene Comune scrive al sindaco di Aquilonia: “Subito tavolo pubblico sulle casette asismiche” – FOTO (Di lunedì 13 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAquilonia (Av) – Riceviamo e pubblichiamo una lettera aperta che il comitato civico spontaneo Palazzine Bene Comune ha indirizzato al sindaco di Aquilonia Giancarlo De Vito. “Gentile sindaco De Vito, nelle ultime settimane sono successe alcune cose importanti riguardo alla questione delle “casette asismiche” di Aquilonia: 1) l’incontro tra il comitato Palazzine Bene Comune e il gruppo Aquilonia-Carbonara ha sancito che la demolizione delle “casette” dell’Ambito B non è più all’ordine del giorno per la forza politica che esprime il sindaco attualmente in carica. Il comitato ha riconosciuto, e lo ripetiamo qui, che si tratta di una novità importante (allo stesso modo, è giusto ricordare il supporto che alcuni consiglieri dell’opposizione ci hanno sempre garantito, anche per l’accesso agli atti amministrativi); 2) gli incontri tecnici in ... Leggi la notizia su anteprima24

irpiniatimes1 : Lettera aperta del comitato Palazzine Bene Comune al Sindaco di Aquilonia De Vito -