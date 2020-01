I Delitti del BarLume: nuovi intrighi in quel di Pineta (Di lunedì 13 gennaio 2020) I Delitti del BarLume - Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Marcello Marziali e Massimo Paganelli Il BarLume riapre questa sera alle 21.15 su Sky Cinema 1 per permettere ai quattro amici Emo (Alessandro Benvenuti), Pilade (Atos Davini), Gino (Marcello Marziali) e Aldo (Massimo Paganelli) di riprendere le loro partite a carte ed intromettersi nelle indagini del commissario Fusco (Lucia Mascino). Due saranno i casi che catalizzeranno la loro attenzione, uno per ciascuno dei due nuovi episodi de I Delitti del BarLume, diretti da Roan Johnson. I Delitti del BarLume: questa sera alle 21.15 su Sky Cinema 1 il film Donne con le Palle La serie, ambientata nella fittizia cittadina di Pineta e girata a Marciana Marina sull’isola d’Elba, è una produzione Sky Original, coprodotta con Palomar ed ispirata al mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, editi da Sellerio Editore. quelli di ... Leggi la notizia su davidemaggio

Noovyis : (I delitti del BarLume 'Donne con le palle', la recensione: un mistero poco brillante non oscura i protagonisti) P… - digitalsat_it : RT @novasocialnews: Donne con le palle, I Delitti del BarLume tornano stasera su Sky Cinema - cinemaniaco_fb : ?????????????? I delitti del BarLume 'Donne con le palle', la recensione: un mistero poco brillante non oscura i protagon… -