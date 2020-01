Highlights Roma-Juventus 1-2: video, gol e sintesi. L’infortunio di Zaniolo e la rete di Cristiano Ronaldo (Di lunedì 13 gennaio 2020) La Juventus è campione d’inverno. I bianconeri vincono 2-1 il posticipo domenicale della 19a giornata della Serie A grazie alle reti di Demiral e Cristiano Ronaldo su rigore. Nel secondo tempo è poi arrivato il gol di Diego Perotti sempre dal dischetto. Tre punti pesanti per la squadra di Maurizio Sarri, che allunga di due punti sull’Inter, mentre i giallorossi restano a pari punti insieme all’Atalanta al quarto posto. Una partita che ha visto anche i gravi infortuni di Demiral e Nicolò Zaniolo. A seguire gli Highlights del match dell’Olimpico: Highlights Roma-Juventus 1-2: video, gol e sintesi. L’infortunio di Zaniolo e la rete di Cristiano Ronaldo CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO giandomenico.tiseo@oasport.it Twitter: @Giandomatrix Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... Leggi la notizia su oasport

