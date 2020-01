Harry e Meghan, di cosa si parlerà al summit di Sandringham? – Le immagini dai luoghi della riunione di famiglia (Di lunedì 13 gennaio 2020) Telecamere puntate sulla residenza di Sandringham dove la regina Elisabetta incontra il principe del Galles, il duca di Cambridge e il principe Harry – con sua moglie, Meghan Markle, collegata in videoconferenza dal Canada – per discutere delle tensioni che stanno agitando la famiglia reale. Quali saranno i temi sul tavolo del vertice? Questione economica Ci si domanda se i fondi che la famiglia reale destina a Harry e Meghan per il loro sostentamento saranno tagliati. Non è ancora chiara la posizione della regina. Dal canto suo, la coppia ha dichiarato di voler perseguire «un’indipendenza finanziaria», quindi rinunciare al Sovereign grant, il fondo dei sovrani, alimentato dai contribuenti del Regno Unito alla royal family. Attualmente, quel contributo economico copre solo il 5% delle spese del duca e la duchessa del Sussex. Le restanti entrate di Harry e ... Leggi la notizia su open.online

