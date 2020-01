Grande Fratello Vip 2020, Antonio Zequila ha bestemmiato in diretta? (video) (Di lunedì 13 gennaio 2020) Siamo alle solite. Non è passata nemmeno una settimana dall'inizio della quarta edizione del Grande Fratello Vip, guidata da Alfonso Signorini, e già qualcuno pare aver violato il regolamento del programma. Ci riferiamo ad Antonio Zequila, che durante la giornata di ieri, in compagnia di alcuni coinquilini, avrebbe esclamato una bestemmia. Nonostante i tentativi di dissimulare l'offesa con più tiepide esclamazioni, forse resosi conto di aver commesso ciò che negli anni passati è costato la squalifica per alcuni concorrenti - da Guido Genovesi a Gianluca Impastato, le imprecazioni sono democratiche per "nip" e celebrità -, Er Mutanda è stato prontamente ripreso da alcuni telespettatori della diretta del reality su Mediaset Extra.Nel video incriminato, disponibile a questo link, si sente scandire chiaramente la più classica delle bestemmie, quindi il lavoro di analisi audio della ... Leggi la notizia su blogo

