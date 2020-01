Gf Vip, Salvo Veneziano è squalificato: "Ha violato le regole" - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Francesca Galici Salvo Veneziano non è più un concorrente del Grande Fratello Vip 4: la produzione ha ritenuto inadeguato il suo comportamento e ha deciso per l'allontamento immediato dalla Casa Salvo Veneziano è stato squalificato dal Grande Fratello Vip. La decisione del Grande Fratello arriva dopo 24 ore di polemiche a causa delle frasi sessiste e violente del concorrente nei confronti di Elisa De Pancis e di Paola Di Benedetto. Mediaset ha inviato un comunicato stampa nel quale vengono spiegati i motivi per i quali Salvo Veneziano non può più essere un concorrente del reality, che è iniziato meno di una settimana fa. "Il provvedimento è stato preso a causa di alcune sue espressioni e affermazioni che hanno violato le regole e lo spirito stesso del programma", si legge nella nota diramata dall'azienda. Salvo Veneziano ha già ricevuto la comunicazione da parte del Grande ... Leggi la notizia su ilgiornale

