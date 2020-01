Di Marzio: domani visite mediche per Rrahmani, arriverà a giugno (Di lunedì 13 gennaio 2020) Dopo Lobotka e Demme, domani potrebbe essere il giorno per la chiusura di un altro acquisto: Amir Rrahmani. Secondo Gianluca Di Marzio il difensore del Verona potrebbe sostenere le visite mediche già domani, per poi restare in gialloblù fino a giugno. Si tratta di un’operazione da 14 milioni. Mentre resta ancora in standby la trattativa “parallela” sempre col Verona per Sofyan Amrabat. L'articolo Di Marzio: domani visite mediche per Rrahmani, arriverà a giugno ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

