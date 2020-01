Corso Trieste, pino crolla e si schianta contro auto in corsa: una donna in ospedale (Di lunedì 13 gennaio 2020) Un pino si è schiantato contro una macchina in transito oggi a Corso Trieste, nel quartiere Nomentano a Roma, dopodiché si è abbattuto sulle strisce pedonali. Una donna di 51 anni è rimasta ferita in modo lieve ed è stata portata in ospedale: sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale per la messa in sicurezza della strada. Leggi la notizia su fanpage

