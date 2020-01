Conferenza stampa Cosmi: «Voglio vedere personalità contro il Napoli» (Di lunedì 13 gennaio 2020) Serse Cosmi ha parlato in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli: ecco le parole del tecnico del Perugia Serse Cosmi, nuovo allenatore del Perugia, ha parlato in Conferenza stampa in vista della gara di Coppa Italia contro il Napoli. LA GARA – «Ho visto attenzione, applicazione ed entusiasmo: domani Voglio vedere personalità, Voglio una squadra che sappia attaccare la profondità, non solo con gli attaccanti. Voglio che i giocatori facciano vedere alla gente che Vogliono vincere le partite». GATTUSO – «Io e Gattuso ci siamo sempre sentiti quando entrambi cercavamo panchina. Rino sa che l’ho sempre stimato come persona. Abbiamo sempre avuto un buon rapporto, anche quando giocava. Sono felice di misurarmi con il Napoli perché non ci gioco da 19 anni». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

JuventusTV : La conferenza stampa di Mister #Sarri dopo #RomaJuve ??? On demand, qui ?? - juventusfc : ???? Inizia la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Seguila LIVE su @JuventusTV ?? - juventusfc : ?? REMINDER - La conferenza stampa di Maurizio #Sarri pre #RomaJuve è alle 13 ?? ?? LIVE su @JuventusTV ??… -