Chiara Ferragni spende 40 euro per un piatto di pasta - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Ludovica Marchese Chiara Ferragni mostra la foto di un piatto di pasta su Instagram e scatena l'ironia dei fan: “Solo tre paccheri nella portata?!” "Meglio pochi ma buoni", recitava un famoso detto popolare italiano. Ma, con un salto nel tempo fino ai giorni nostri, sembrerebbe che i Ferragnez abbiano rivisitato il detto nella versione "Pochi, buoni, ma costosi". Sta facendo discutere, infatti, la foto di un piatto di pasta che Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram. A cena fuori con Fedez, l’influencer veronese ha ordinato un piatto di paccheri alla Vittorio (dal nome del ristorante) in un noto locale del bergamasco. "Uno dei miei ristoranti preferiti al mondo", scrive Chiara a corredo dello scatto, in cui indossa un simpatico bavaglino. Se non fosse che la porzione "sembra davvero misera". In un enorme piatto, infatti, si vedono appena tre paccheri adagiati su un ... Leggi la notizia su ilgiornale

pyocorno : RT @victonbesties: volevo farvi vedere cosa ho preso oggi ma non mi caga nessuno in live beh in effetti non sono la chiara ferragni che pen… - drnednell : chiaramente, non sono nato chiara ferragni - angelo60985209 : RT @ElisabettaGall7: @me_azzurra Credevo che il record dell’imbecillità fosse stato raggiunto con l’acqua a otto euro firmata Chiara Ferrag… -