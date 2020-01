Cecilia Rodriguez infiamma i fan con la posa sexy a bordo piscina - (Di lunedì 13 gennaio 2020) Anita Adriani Cecilia Rodriguez in questi giorni si sta concedendo una vacanza di meritato relax, scegliendo come meta la sua terra natìa, l'Argentina. Immortalata dall'obiettivo complice di Ignazio Moser, la seducente modella sudamericana ha postato su Instagram uno scatto decisamente provocante in cui appare di spalle con deretano tornito in bella mostra Cecilia Rodriguez manda in tilt i propri fan e infiamma il social web postando uno scatto ad alto tasso di erotismo. Cecilia è ripresa di spalle mente esce dalla piscina sfoggiando un bikini davvero succinto che le esalta il fondoschiena sensazionale. La sorella minore di Belen, dopo aver trascorso una parte della festività di Natale in montagna immersa tra la neve, in questi giorni è rientrata nella sua terra d'orgine, la sua amata Argentina. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una coppia felice e innamorata, dal ... Leggi la notizia su ilgiornale

pumpkinbratz : Fernanda Lessa aka Aida Nizar Antonella Elia aka Cristiano Malgioglio Paola Di Benedetto aka Cecilia Rodriguez Andr… - Sere_000 : RT @xharxs: andrea denver = ignazio moser paola di benedetto = cecilia rodriguez federico rossi = francesco monte #GFVIP - Verusca34904548 : @Cohen61081141 Sono bellissimi insieme , questo è sicuro ma lei è fidanzata , è anche lui frequenta una ragazza , N… -