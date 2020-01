Calcio: stagione finita per il difensore turco Merih Demiral, Juventus sul mercato? (Di lunedì 13 gennaio 2020) Arrivano pessime notizie dal J/Medical per la Juventus, che dovrà fare a meno per tutto il resto della stagione di Merih Demiral. Il difensore centrale turco, schierato titolare nelle ultime quattro giornate consecutive di campionato (tre volte su quattro al posto di De Ligt) dopo un avvio di annata da comprimario nelle gerarchie di Maurizio Sarri, si è infortunato dopo 19 minuti nel corso della partita dello stadio Olimpico contro la Roma. L’ex Sassuolo, autore del gol del vantaggio bianconero, è atterrato male sul terreno di gioco uscendo dal campo con una smorfia di dolore preoccupante. La società piemontese, dopo gli esami clinici effettuati in mattinata, ha ufficializzato che Demiral ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Il turco verrà sottoposto ad un intervento chirurgico nei prossimi ... Leggi la notizia su oasport

tuttosport : #Juve, lesione crociato e menisco: stagione finita per #Demiral - Juventinodoc78 : RT @tuttosport: #Juve, lesione crociato e menisco: stagione finita per #Demiral - ilfaroonline : Roma vs Juventus le pagelle de il Faro online: Zaniolo stagione finita, Diawara e Pau Lopez belle conferme… -