Basket, Champions League 2020, 11a giornata: Brindisi vola in Turchia, contro il Besiktas per due punti fondamentali (Di lunedì 13 gennaio 2020) Doppia ultima chiamata a Istanbul domani alle 18, quando Besiktas e Happy Casa Brindisi si troveranno di fronte per l’undicesima giornata della prima fase Basketball Champions League. In un gruppo D tirato come forse nessun altro, una vittoria vuol dire avere la certezza di arrivare alle ultime tre gare con motivate speranze di agguantare almeno il quarto posto che vale la fase a eliminazione diretta, una sconfitta complica invece di molto il cammino. Entrambe le formazioni, infatti, si trovano nel gruppo a quota 4 vittorie e 6 sconfitte, che va dalla quinta all’ottava posizione. La formazione allenata da Frank Vitucci arriva, in chiave europea, dalla sconfitta (con annesso caso dell’arbitro che, a un minuto e mezzo dalla fine, ferma un importante contropiede di Banks trovandosi in posizione perlomeno inadeguata) contro Digione per 88-93, mentre quella di coach Burak ... Leggi la notizia su oasport

