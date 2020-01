Azzolina: plagio o no, in Italia non si è mai dimesso nessuno per aver copiato (Di lunedì 13 gennaio 2020) Lucia Azzolina (Foto LaPresse/Andrea Panegrossi) Almeno cinque passaggi di una tesi di abilitazione di dieci anni fa copiati da importanti testi scientifici senza citare le fonti, usare virgolette o indicare in calce gli estratti. Insomma, facendo passare quelle parole per proprie. Gli estratti, secondo le accuse del linguista Massimo Arcangeli, mosse sul numero di domenica di Repubblica, alla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, sarebbero presi da diversi testi. Quelli citati sono il Dizionario di psicologia di Umberto Galimberti, il Trattato Italiano di psichiatria di Giovanni B. Cassano e Paolo Pancheri, il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, traduzione Italiana della bibbia della psichiatria, oltre che Metodi qualitativi e quantitativi per la ricerca sociale in sanità, un testo collettivo del 2008. In effetti, non il massimo per la neodesignata responsabile ... Leggi la notizia su wired

