Alfredo Cappello: “Milano è un biglietto da visita” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Alfredo Cappello detto ” il Kappa” è un pò difficile da descrivere perchè fa e ha fatto tante cose e di conseguenza è tante cose. Se volessimo tracciare con un compasso un cerchio che tocchi le cose che fa, sicuramente l’ago del compasso sarebbe posizionato nel nos Milàn. Molti ti conoscono come il ” K dell’ammonia” mentre per altri sei quello del Filler e per altri ancora quello Della Gibson ed altro ancora . Chi sei Alfredo? Sono una persona che non insegue un sogno, amo le cose concrete, e avevo delle passioni. Arrivo da una famiglia che mi ha fatto respirare l’arte fin da quando ero in fasce, e crescendo la musica è diventa una passione sempre più grande, siccome non sono un creativo, suono malissimo la chitarra e non sarei in grado di scrivere il testo di una canzone senza coprirmi di ridicolo, ho trovato nel mixer il mio compagno ideale ... Leggi la notizia su notizie

