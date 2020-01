Aereo abbattuto in Iran, la buona sorte degli italiani partiti in scia al volo colpito (Di lunedì 13 gennaio 2020) Il rullaggio in pista avviene pochi minuti dopo, proprio quando il Boeing 737-800 della Ukraine international airlines si alza in volo prima di virare verso la direzione maledetta, quella che... Leggi la notizia su ilmessaggero

Avvenire_Nei : L'ostinata tensione a vivere oltre il bagliore della violenza - NicolaPorro : L’#Iran dopo aver negato per giorni l’evidenza alla fine ammette di aver abbattuto il #Boeing737 ucraino. Ma c’è un… - Internazionale : Teheran ha ammesso di aver abbattuto un aereo civile uccidendo 176 persone. Ora la rabbia dei manifestanti si conce… -