Un Posto al Sole Anticipazioni 13 gennaio 2020: Il primo appuntamento tra Giulia e Marcello (Di domenica 12 gennaio 2020) Marcello ha delle belle notizie per Giulia mentre Niko scopre che Beatrice e Aldo sono tornati insieme. Leggi la notizia su comingsoon

