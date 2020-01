Speed skating, Europei 2020: Francesca Lollobrigida si tinge d’ARGENTO nella mass start. Quinta Noemi Bonazza (Di domenica 12 gennaio 2020) Francesca Lollobrigida ancora sul podio. L’azzurra, bronzo nei 3000 metri femminili agli Europei 2020 di Speed skating a Heerenvenn (Olanda) nella giornata ieri, è giunta seconda nella mass start, prova nella quale due anni fa aveva vinto l’oro continentale. La romana ha provato a marcare stretto fino all’ultimo, come il Franco Baresi dei bei tempi, l’olandese Irene Schouten che però nell’ultimo sprint, quello che assegna i punti decisivi, aveva più birra in corpo e ha conquistato il titolo con il crono di 8’23″37. Lollobrigida, comunque, ha ottenuto un ottimo argento (8’23″80), che rappresenta la quarta medaglia europea della carriera (ricordando l’oro citato a Kolomna nel 2018, il bronzo Allround a Collalbo l’anno passato, il terzo posto di ieri e questo riscontro). Una gara nella quale anche il gioco di squadra ... Leggi la notizia su oasport

