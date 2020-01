Severgnini: le chat Whatsapp usate come un parco giochi ma si può finire in tribunale (Di domenica 12 gennaio 2020) Sul Corriere della Sera, Beppe Severgnini dedica il suo corsivo domenicale alle chat, in particolare a quelle di classe. Lo spunto è offerto dal gruppo Whatsapp di alcuni genitori di Ferrara finito nelle aule di un tribunale. I genitori, scrive, “convinti che un’educatrice dell’asilo-nido fosse responsabile di maltrattamenti — una sculacciata a una bimba di due anni — hanno creato un gruppo per cercare altre testimonianze. Da quel momento, ogni episodio di irascibilità, incubi o piccole regressioni dei figli veniva ricondotto alla maestra, subito licenziata”. In sede penale, durante l’istruttoria, continua “è emerso però che, nel gruppo dei genitori, «qualcuno aveva la tendenza a drammatizzare». Per il giudice, le chat hanno creato un allarme crescente, creando fenomeni di suggestione”. Da qui l’assoluzione della maestra, che adesso potrà chiedere un ... Leggi la notizia su ilnapolista

