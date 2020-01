Salvini è stato condannato per i cori contro i Napoletani a Pontida 2009 | VIDEO (Di domenica 12 gennaio 2020) Sembrerà strano non trovare questa notizia sulle bacheche social del politico che, per scelta propagandistica e di vita, ha deciso di condividere ogni istante della sua giornata con i suoi ‘amici’ di Facebook, Twitter, Instagram e TikTok. Ma la storia di Matteo Salvini condannato per razzismo non la troverete sui suoi profili e, fino a ieri, era nota solamente a pochissime persone. A rivelare questa sanzione da 5700 euro comminata ai danni del segretario della Lega è stato il quotidiano Cronaca Qui. LEGGI ANCHE > Salvini ha seguito lo spoglio elettorale dalle sede della Lega di Milano dove è scritto «Prima il Nord» La vicenda è quella ben nota. Ci troviamo a Pontida 2009, nel mese di giugno. Matteo Salvini, brindando con altri leghisti intona il coro: «Senti che puzza scappano anche i cani: sono arrivati i Napoletani. Sono colerosi, terremotati, con il sapone non vi siete mai ... Leggi la notizia su giornalettismo

Mov5Stelle : Il mestiere di ministro richiede di stare in ufficio a lavorare per gli italiani, cosa che Salvini non ha mai fatto… - GianlucaVasto : In pratica il risultato migliore che #Salvini ha ottenuto per il nostro Paese... è stato lasciare il governo e mand… - giornalettismo : #Salvini è stato condannato per quei cori contro i napoletani 'cantati' a #Pontida 2009. La #Lega, nel frattempo,… -