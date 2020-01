Roma-Juventus 1-2, le pagelle di CalcioWeb: Kolarov cerca ancora Demiral, Alex Sandro vuole sostituire Perin (Di domenica 12 gennaio 2020) Roma-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – La Roma regala i primi 20 minuti, la Juve ringrazia, ne fa due e sbanca l’Olimpico. Vittoria dei bianconeri nella capitale, i giallorossi di Fonseca scendono in campo in ritardo e non riescono a riprenderla. Di seguito, le pagelle della nostra redazione. Roma Pau Lopez 6.5 – Chiude su Ronaldo nel primo tempo, non ha colpe sui gol. Florenzi 6 – Senza infamia né lode, sufficienza. Mancini 6 – Esce alla distanza dopo un avvio shock, come tutti i compagni. Smalling 6 – Idem come sopra. Kolarov 4.5 – Un disastro, il peggiore. Si dice che ancora stia cercando Demiral, che nel frattempo ha fatto la doccia, ha preso l’autostrada e d è già arrivato a casa. Diawara 6 – Come sempre molto lavoro sporco. Veretout 5 – Le colpe non sono tutte sue, perché Pau Lopez non doveva servirlo e ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

