Premio alla carriera a Ennio Morricone in Senato. Il maestro si commuove: “Sono molto emozionato” (Di domenica 12 gennaio 2020) Un Premio alla carriera per il maestro Ennio Morricone. A consegnarlo, ieri mattina, è stata la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, nel corso del primo appuntamento del 2020 della rassegna Senato e Cultura. “Dopo le tante emozioni che questo progetto ci ha regalato nel corso dello scorso anno – ha detto Casellati nel suo intervento al Senato- non poteva esserci debutto migliore: l’evento è infatti un omaggio alla straordinaria carriera di uno dei più grandi artisti contemporanei. Arrangiatore, musicista, compositore, direttore d’orchestra, Morricone – ha sottolineato- ha saputo come nessun altro fare della versatilità il suo marchio di fabbrica. Omaggiato in tutto il mondo per la straordinaria capacità di far sognare il pubblico a occhi aperti con le sue musiche, è ritenuto un punto di riferimento per intere generazioni di musicisti: dal pop al jazz, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

