Pokémon GO miniera d’oro, bilancio da record nel 2019 (Di domenica 12 gennaio 2020) Non si ferma la lunga rincorsa di Pokémon GO, l'app che ha esordito nel 2016 e che in poco tempo ha conquistato fan e non delle coloratissime creaturine. A distanza di ormai tre anni e mezzo dalla sua prima apparizione sugli store Android e iOS, si può senza dubbio di un fenomeno fortemente radicato nei cuori degli appassionati di giochi mobile. Milioni sono infatti gli utenti in tutto il mondo che quotidianamente si mettono in cammino a caccia dei propri compagni di battaglia preferiti, con chilometri e chilometri macinati giornalmente. La natura free to play di Pokémon GO non ha però mancato di generare soddisfazioni a palate tra le fila dei ragazzi di Niantic. Il team di sviluppo responsabile del progetto è stato infatti in grado di incamerare profitti costanti, nel corso degli anni, grazie alle microtransazioni. Gli acquisti in-game hanno foraggiato finora la ricerca e lo ... Leggi la notizia su optimaitalia

