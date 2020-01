Perché Liliana Segre ha detto no a Salvini (Di domenica 12 gennaio 2020) Matteo Salvini ha invitato la senatrice a vita Liliana Segre a un convegno sull’antisemitismo, che si svolgerà il 16 gennaio nella sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Un’occasione a cui il leader leghista teneva molto, tanto da preoccuparsi di firmare personalmente gli inviti. L’idea, secondo i giornali, è stata del suo “stratega” Giancarlo Giorgetti (colui che con un meraviglioso giro di parole cercava di far dimenticare a tutti di aver votato il pareggio di bilancio). Ma la Segre ha graziosamente rifiutato l’invito adducendo altri impegni per quella data. Perché Liliana Segre ha detto no a Salvini Troppi impegni già presi da tempo nel mese di gennaio, il mese dedicato alla Memoria, nell’anniversario della liberazione di Auschwitz, il campo di sterminio dove venne deportata a 14 anni, assieme al padre, che da lì non fece più ritorno. Ma anche, ... Leggi la notizia su nextquotidiano

dessi_pia : RT @giuliocavalli: Il consigliere leghista (e fieramente fascista, come dice lui stesso) Fabio Tuiach, ora nel Gruppo Misto del consiglio c… - Festus91 : @BelardiPaolo @Corriere siccome lei ha la bandiera vicino al nome perciò immagino sia un fiero italiano. Mi dica ch… - liliana_trov : @CarloCalenda A me piace perché ho la possibilità di confrontarmi ed imparare da lei -